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تنبيه عاجل من "مصر للطيران" للمسافرين على الخطوط الداخلية والخارجية

08:26 م الجمعة 16 يوليه 2021
تنبيه عاجل من "مصر للطيران" للمسافرين على الخطوط الداخلية والخارجية

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران المسافرين، بشكل عاجل المسافرين بضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بـ4 ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية)، في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبالمطارات المصرية، للحد من التكدس بالمطارات، وبالتالي تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت مصر للطيران للمسافرين أنه يمكن استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية، والمتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران، والتي تتيح للمسافرين اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه، توفيرًا لوقتهم قبل السفر.

وتابعت للشركة أنه لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع مركز اتصالات على 1717 من أي محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي داخل مصر، أو 0097142306666 من أي مكان في العالم، أو بمكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

شركة مصر للطيران المطارات المصرية الرحلات الجوية إجراءات السفر الإلكترونية

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