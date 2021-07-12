نائب وزير الإسكان يكشف موعد تفعيل مبادرة التمويل العقاري والمشروعات المتاحة للحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه من المتوقع إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة التي كان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف عباس في تصريحات تلفزيونية، أن مبادرة التمويل العقاري فرصة جيدة لتملك وحدات سكنية بفائدة 3%، لافتًا إلى أن هذه الفائدة أول مرة يتم تطبيقها في مصر.

وتابع عباس: "توجد مشروعات جاهزة لدى وزارة الإسكان ستدخل المبادرة فور إطاقها، متمثلة في شقق سكن لكل المصريين وشقق سكن مصر ودار مصر"، لافتًا إلى أن مبادرة التمويل العقاري غير مقتصرة على مشروعات وزارة الإسكان فقط، لكن كل الوحدات القائمة لدى القطاع الخاص يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة أيضًا.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه توجد مبادرة خاصة بالتمويل العقاري قائمة حاليا لكن بفائدة 8% للإسكان المتوسط.

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