شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الأطفال فرحتهم خلال فعاليات الاحتفال بـ"يوم اليتيم"، وذلك في أجواء إنسانية مبهجة تعكس قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

احتفالية مبهجة في محافظة الجيزة بيوم اليتيم بمشاركة 100 طفل

شهدت الفعاليات تنظيم احتفالية خاصة بحضور نحو 100 طفل من دور الأيتام، تضمنت برامج ترفيهية متنوعة، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب لإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال وإضفاء أجواء من البهجة والمرح عليهم.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الأطفال الأيتام واحتضانهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشددًا على أن الجيزة بمثابة أسرة واحدة تقف إلى جانبهم وتدعمهم.

وأضاف "الأنصاري" أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأطفال الأيتام، وتسعى إلى دمجهم في المجتمع وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها المجتمع المصري.

محافظ الجيزة: استمرار دعم المبادرات المجتمعية

أكد محافظ الجيزة، استمرار محافظة الجيزة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن مشاركة الأطفال في مثل هذه المناسبات تمثل واجبًا إنسانيًا ورسالة مجتمعية مهمة.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من: إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ورافت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ سيد عمارة مدير مديرية الأوقاف، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة – صور

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك

توجيهات من محافظ الجيزة خلال تفقده محطة مناولة المريوطية ومحور الإخلاص- صور