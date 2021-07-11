امتدت لـ 4 ساعات.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جولته بالعاصمة الإدارية

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مثلما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيمثل عنواناً للجمهورية الجديدة، ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها.

جاء ذلك في ختام جولة رئيس مجلس الوزراء، التفقدية اليوم للوقوف على سير العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي اختتمت بتفقد الأعمال فى النهر الأخضر "الحديقة المركزية"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارة والهيئة.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول الموقف التنفيذي والخطة المستهدفة لتنفيذ مشروع النهر الأخضر، منوهاً بأنه من المقرر أن يشهد نسب تنفيذ متقدمة قبل نهاية العام الجاري في القطاع الأول CP01 الذى يتضمن منطقة الأعمال المركزية، والقطاع الثاني CP02 الذي يتضمن منطقة قلب المدينة، والقطاع الثالث CP03 المتضمن منطقة المدخل.

وأشار مدبولي إلى أن الجولة التي قام بها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وامتدت لأكثر من 4 ساعات شملت جزءاً صغيراً من مكونات هذا المشروع العملاق، موضحاً أنه حرص على أن يبدأ جولته بعقد اجتماع أولاً في مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع الزملاء من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبارهما الجناحين الرئيسيين لتنفيذ أغلب المشروعات داخل العاصمة، وقام خلال الاجتماع بمراجعة كافة التفاصيل.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي لمتابعة معدلات التنفيذ بكل المشروعات، لافتاً إلى أن العد التنازلي قد بدأ وأصبحنا نستهدف الانتهاء من مشروعات العاصمة في أقل وقت ممكن وفقاً لتوجيهات الرئيس، مضيفا أنه اتفق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، على أنه سيكون هناك برنامج أسبوعي وزيارة معهما كل أسبوعين كي نتابع البرنامج التنفيذي المحدد عن كثب، لافتأً إلى أن كل من يزور العاصمة يلمس بوضوح حجم الأعمال الضخم جدا التي يتم تنفيذها في هذا المشروع.

وأشار إلى أن جولة اليوم بدأت بتفقد الحي الحكومي، بالتواجد في مقر مجلس الوزراء ثم زيارة ساحة الشعب ومتابعة تقدم الأعمال في حديقة الشعب، وأضاف أنه قد تفقد مركز مصر الإسلامي الكبير، الذي يشهدُ حجم أعمال كبير، ويمثل بكل المقاييس إعجازاً هندسيأً كبيراً جداً، مؤكدا أن هذا المشروع كان من الطبيعي أن يستغرق 10 سنوات كي ينتهي، ولكن يتم تنفيذه في عام.

وأضاف رئيس الوزراء أنه قام بتفقد حي البنوك، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من معالم هذا الحي خلال أربعة أشهر على الأكثر، كما أشار إلى قيامه بتفقد الحي الأول والثاني والثالث من الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وإنهاء جولته بزيارة جزء من النهر الأخضر أو الحديقة المركزية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الجزء بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال المنفذة في العاصمة الإدارية الجديدة، ملمحاً إلى أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها تحت الأرض من بنية أساسية يكاد يعادل ما تم تنفيذه فوق الأرض، ومشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة التي تم تنفيذها خلال سنوات معدودة على مساحة 40 ألف فدان تقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية والتي تم بناؤها عبر العصور التاريخية، بما يعكس ضخامة الأعمال المنفذة في وقت قياسي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك المرحلة، مشدداً على قيامه بتوجيه المسئولين بالالتزام الكامل بكافة مواعيد التنفيذ التي تم الاتفاق عليها، ولافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك متابعة شبه يومية لهذا التحدي الكبير، تمهيداً لقيام الرئيس السيسي بافتتاحها والإعلان عن مصرنا الحديثة.

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