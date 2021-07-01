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4 لكل راكب.. مصدر بالسكة الحديد يكشف موعد وطريقة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

08:45 م الخميس 01 يوليه 2021
4 لكل راكب.. مصدر بالسكة الحديد يكشف موعد وطريقة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

موعد وطريقة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، موعد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، إنه سيتم إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيتم صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، لمواجهة السوق السوداء.

و أوضح المصدر، أنه سيتم زيادة عدد الرحلات و إتاحة قطارات إضافية قبل العيد بأسبوع، لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، لقضاء إجازة العيد وسط أسرهم.

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