مراجعة ودرجات إضافية.. قرار جديد من الأزهر بشأن نتيجة نهاية العام لصفوف النقل

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، إعادة مراجعة نتائج نهاية العام، لطلاب النقل بالمعاهد من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، الراسبين والدور الثاني، للعام الدراسي الحالي.

ونص المنشور الذي عممه الأزهر، على جميع المناطق، وحصل مصراوي على نسخة منه، بإعادة مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي 2020\2021، لطلاب النقل الراسبين والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وإلغاء اعتبار متوسط درجات شهري "مارس وأبريل"، واحتساب أعلى الدرجات بهما، مع مجموع الفصل الدراسي الأول، وإعطاء الطالب درجات الرأفة إذا كان في حاجة إليها.

وأشار القرار، إلى أن البرنامج الخاص بتعديل النتائج لصفوف النقل متاح الآن، ويمكن الدخول عليه والطبع، واعتماد النتائج وإرسالها لإدارة الامتحانات مرة أخرى، وإلغاء النتائج السابقة، على أن يقوم المعهد بإبلاغ الطالب بتعديل نتيجته.

وكشف مصدر بالأزهر الشريف، أن إعادة مراجعة نتائج نهاية العام لطلاب النقل بالمعاهد الأزهرية، يرجع إلى إلغاء السؤال الخاص بالطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي كان مقررا وضعه ضمن امتحانات شهر مايو، التي تم إلغاؤها بقرار وكيل الأزهر.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن إلغاء السؤال الخاص بالطلاب المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، حرمهم من الحصول على درجته، وبالتالي لم يحصل هؤلاء الطلاب على درجة النجاح التي تؤهلهم للسنة الدراسية التالية.

وأشار المصدر إلى أن قرار الأزهر باحتساب أعلى درجة في امتحانات شهري "مارس ـ أبريل" وليس متوسط الدرجة، مع مجموع الفصل الدراسي الأول وإضافة درجات رأفة للطالب حال الحاجة إليها، يمكنه من الحصول على درجات النجاح التي تؤهله للسنة الدراسية التالية، لافتا إلى أن ذلك يأتي كمساعدة للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أعلن قواعد وضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني الذي ينتهي به العام الدراسي الحالي 2020 / 2021م، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أعلنتها الوزارات والهيئات المختصة ذات الصلة.

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