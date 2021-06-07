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محمد شاكر: 8800 ميجاوات إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

06:58 م الإثنين 07 يونيو 2021
محمد شاكر: 8800 ميجاوات إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تُشجع المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية بمنازلها، قائلًا: "الوزارة على استعداد لشراء الطاقة الكهربائية منهم"، كما لفت إلى أن حجم الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها سنويًا بلغت نحو 8800 ميجاوات.

ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع هى مشكلة كبيرة لا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية مشكله عامة لكل الصناع، لافتًا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة في جزر منعزلة، وأنه لابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفي، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، نظرًا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التي يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.​

محمد شاكر وزارة الكهرباء الكهرباء محطات الطاقة الشمسية

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