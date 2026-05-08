وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشأن ما إذا كانت طبيعة الزواج والطلاق في الريف تختلف عن الحضر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الانفصال خلال السنوات الأخيرة.

وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن معدلات الطلاق في الحضر أعلى من الريف، موضحًا أن الزواج في القرى لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الروابط العائلية والقرابة، مثل: زواج أبناء العمومة والخؤولة، فضلًا عن رغبة الأسر في "ستر البنت" وتيسير أمور الزواج.

وأوضح نقيب المأذونين، أن الخلافات الزوجية في الريف غالبًا ما تتدخل فيها العائلات لمحاولة الإصلاح ومنع الانفصال، خاصة عندما يكون هناك أطفال، مؤكدًا أن "طفل الشقاق مصيبة"، لأن آثار الخلافات والطلاق تظل تلاحق الأبناء نفسيًا واجتماعيًا لسنوات طويلة.

نقيب المأذونين يحكي أصعب حالة طلاق مرت عليه

روى "النقيب" واحدة من أصعب الحالات التي مرت عليه، قائلًا: إن سيدة من إحدى القرى أصرت بشكل كامل على الطلاق رغم تمسك زوجها باستمرار الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن الزوج كان يعمل في محافظة أخرى ويقضي أغلب وقته في العمل، بينما يخصص دخله بالكامل لزوجته وابنته الوحيدة.

وأضاف أن الزوج حاول إقناع زوجته بالعدول عن قرارها، موضحًا لها أنه يقيم في سكن عمل مشترك ولن يستطيع رعاية الطفلة بمفرده، إلا أنها تمسكت بالانفصال، ووافقت في النهاية على اصطحاب ابنتها بعد الطلاق.

وتابع "عامر" أن المفاجأة الصادمة حدثت فور انتهاء إجراءات الطلاق، إذ خرجت الأم ومعها الطفلة الصغيرة، ثم تركتها أمام أحد المتاجر بعد أن أعطتها مبلغًا بسيطًا لشراء زجاجة مياه، قبل أن تستقل دراجة بخارية مع شخص آخر وتغادر المكان، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على الواقعة بنفسه.

نقيب المأذونين: الأب تحمل مسؤولية ابنته بعد تخلي الأم عنها عقب الطلاق

أشار الشيخ إسلام عامر، إلى أن الأب اضطر في النهاية إلى اصطحاب ابنته والتصرف في رعايتها رغم ظروف عمله الصعبة وإقامته في سكن العمل، لافتًا إلى أن مثل هذه التصرفات تترك آثارًا نفسية قاسية على الأطفال، خاصة عندما يشاهد الطفل تخلي أحد والديه عنه بهذه الصورة.

وأكد نقيب المأذونين أن التربية السليمة والحفاظ على استقرار الأسرة يمثلان حجر الأساس لحماية الأبناء من الآثار السلبية للخلافات الزوجية، مشددًا على أهمية تغليب مصلحة الأطفال قبل اتخاذ قرار الانفصال.

