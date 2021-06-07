Masrawy logo white

السيسي يوجّه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي

06:50 م الإثنين 07 يونيو 2021
السيسي يوجّه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصراوي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي.

ووجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في النمو الاقتصادي الفترة المقبلة، والعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.

السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمد معيط

الخبر التالى:

السيسي يوجّه بخفض زمن الإفراج الجمركي حتى المعدلات الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:في 6 نقاط.. بيان عاجل من الري بشأن سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا