السيسي يوجّه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي

مصراوي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي.

ووجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في النمو الاقتصادي الفترة المقبلة، والعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.