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كورونا في 24 ساعة| انخفاض متواصل في الإصابات بمصر والكويت تجيز استخدام دواء "سوتروفيماب"

07:00 ص الخميس 03 يونيو 2021
كورونا في 24 ساعة| انخفاض متواصل في الإصابات بمصر والكويت تجيز استخدام دواء "سوتروفيماب"

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان من بين أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة خروج 668 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

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