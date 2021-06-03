ماكرون ينصح الفرنسيين بالحذر من كورونا وسط ارتفاع الإصابات
فرنسا - (أ ش أ)
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم تطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12-18 عاماً بدءًا من 15 يونيو الجاري.
وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية مساء الأربعاء أن الإعلان جاء بعد تطعيم 50% من السكان البالغين بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ونصح ماكرون الفرنسيين بالحذر من فيروس "كورونا" في ظل ارتفاع حالات الإصابة في مناطق الجنوب الغربي.
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