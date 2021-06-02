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الكويت تجيز استخدام دواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

09:39 م الأربعاء 02 يونيو 2021
الكويت تجيز استخدام دواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

ارشيفيه

الكويت - (ا ف ب)

أصدرت الكويت الأربعاء ترخيصًا باستخدام دواء "سوتروفيماب" لعلاج فيروس كورونا. ويستخدم هذا الدواء الذي تنتجه شركتا "جي.إس.كيه" و"فير بيوتكنولوجيز" كعلاج للحالات المتوسطة من الفيروس.

قالت وسائل إعلام رسمية الأربعاء إن الكويت أقرت دواء "سوتروفيماب" الذي تنتجه شركتا "جي.إس.كيه" و"فير بيوتكنولوجيز" كعلاج لفيروس كورونا.

وتعد الكويت ثاني دولة في الشرق الأوسط تقر استخدام العلاج بالأجسام المضادة لعلاج الحالات المتوسطة من كوفيد-19 بعد الإمارات.

على صعيد متصل، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أيضا أن الكويت تبرعت بمبلغ 40 مليون دولار الأربعاء لبرنامج "كوفاكس" العالمي لتوفير اللقاحات للدول النامية.

هذا المحتوى من

AFP
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