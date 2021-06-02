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ماكرون: تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا اعتبارًا من 15 يونيو

09:29 م الأربعاء 02 يونيو 2021
ماكرون: تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا اعتبارًا من 15 يونيو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء إتاحة التطعيم للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة في فرنسا اعتبارًا من 15 يونيو الجاري، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفتحت فرنسا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لجميع البالغين اعتبارًا من الاثنين الماضي.

وتلقى نحو 25 مليون من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد-19.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي التطعيم فيروس كورونا لقاح كورونا

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