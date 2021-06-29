الأزهر: انتهاء الامتحانات التحريرية لأول دفعة بكلية التربية الرياضية للبنات

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، انتهاء من الامتحانات التحريرية للفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنات بالخانكة، وهي الدفعة هي الأولى منذ إنشاء الكلية، في العام الدراسي 2017\2018.

وأجرى الدكتور عصام أبو النجا، عميد الكلية، جولة تفقدية اطمأن خلالها على انتظام الامتحانات ووجود أستاذ المادة للرد على استفسارات الطالبات وتذليل العقبات التي تواجههن، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بشكل يومي، وتوفير بيئة آمنة.

وتأكد عميد الكلية من تهيئة المناخ المناسب للطالبات، من حيث التهوية المناسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية واتباع سير النظام والهدوء والالتزام داخل اللجان.

وأكد عميد الكلية أن الجامعة نجحت في إنهاء الامتحانات بفضل الله -تعالى- وتكاتف جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتعايش مع الوضع القائم بوصفه جائحة عالمية ضربت العالم كله شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا.

ووجه عميد الكلية، الشكر لجميع العاملين بالكلية والملاحظين وأعضاء الكنترول لجهدهم المبذول خلال فترة الامتحانات، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة و الأزهر جامعا وجامعة.

وذكر عميد الكلية، أن هناك جهود أخرى تبذل في الكنترولات، تواصل العمل الدائم والمستمر من خلال تصحيح المواد، خاصة الفرقة النهائية؛ من أجل الانتهاء من تصحيح ورصد ومراجعة النتائج وسرعة اعتمادها.

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