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خوفًا من سوء التطبيق.. "المصري الديمقراطي" يرفض قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

03:17 م الإثنين 28 يونيو 2021
خوفًا من سوء التطبيق.. "المصري الديمقراطي" يرفض قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

النائبة مها عبد الناصر

كتب- نشأت علي:

قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها ترفض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأضافت عبد الناصر، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن حزبها يرفض القانون، محذرةً من أن يتحول القانون إلى أداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين.

وأضافت النائبة: "الاعتماد على التقارير شيء مقلق؛ خصوصًا أن هناك توسعًا شديدًا في الجهات المخاطبة، وخلال التدرج في الجزاءات"، متسائلةً عن الضمانة بأن لا يكون هذا المشروع سيفًا في أيدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين.

وتابعت النائبة بالتأكيد أن حزبها شارك في ثورة 30 يونيو، وأنه فتح مقراته لجمع استمارات حركة تمرد لدعم ثورة 30 يونيو، ضد الإخوان.

مها عبد الناصر مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي قانون الفصل

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