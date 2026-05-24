أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية، في ظل ما شهدته الدولة من مشروعات قومية ضخمة خلال السنوات الماضية، أسهمت في تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكات طرق وموانئ ومدن صناعية ومناطق لوجستية تدعم نمو القطاع الصناعي وتعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وقالت درويش، في بيان، إن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على زيادة معدلات التصدير وتحويل الإنتاج المحلي إلى قوة اقتصادية قادرة على اقتحام الأسواق الخارجية، موضحة أن العديد من المنتجات المصرية تتمتع بجودة مرتفعة لكنها ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بالإجراءات والتسويق والتمويل.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لدعم الصادرات الصناعية، على رأسها سرعة صرف مستحقات دعم التصدير للشركات والمصانع، بما يساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج.

كما دعت إلى إطلاق خطة تسويق دولية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والمخازن بالخارج لتسهيل وصول المنتجات وتقليل تكاليف الشحن.

وشملت مطالبها أيضًا تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمصانع الموجهة للتصدير، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إزالة المعوقات البيروقراطية والجمركية التي تؤثر على تنافسية المنتج المصري.

وأكدت درويش أهمية التوسع في الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية، مع دعم المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، مشددة على أن ما أنفقته الدولة على المشروعات القومية والبنية التحتية يجب أن ينعكس على زيادة حجم الصادرات والدخل القومي.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تحويل شعار “صنع في مصر” إلى علامة تجارية عالمية قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، باعتبار أن قوة الاقتصاد ترتبط بقوة الصناعة وقدرتها على الوصول إلى العالم.