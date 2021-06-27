فوز غالٍ وأداء بطولي.. "رياضة النواب" تهنئ النادي الأهلي بالصعود إلى نهائي دوري الأبطال

كتب- نشأت علي:

هنَّأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، بمناسبة تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسين، في خطابه إلى الأهلي، اليوم الأحد: "أتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز الغالي بعد أداء متميز وبطولي أثمر عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "وإذ تعرب اللجنة عن إشادتها وفخرها بما تحقق من إنجاز سطره لاعبو النادي الأهلي في مباراتَي الدور قبل النهائي للبطولة، وتؤكد ثقتها الكاملة في تحقيق النادي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه؛ لتضاف إلى سجل الرياضة المصرية بطولة جديدة تؤكد ريادتها على الصعيد الرياضي الإفريقي".

واختتم النائب: "واللجنة إذ تتمنى دوام التقدم والتوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية".