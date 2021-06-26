وزير الزراعة: لدينا 9 مزارع في دول أفريقيا.. وغيّرنا نُظُم الري لترشيد استهلاك المياه

كتب- مينا غالي:

كشف السيد القصير، وزير الزراعة، أن مصر لديها 9 مزارع في دول أفريقيا ومن بينها زانزيبار وإريتريا، حيث نسخدمها كمراكز بحثية ومزارع لإنتاج التقاوي، ونتجه لفتح مزارع جديدة في دول أخرى كالجزائر وجنوب السودان.

وأضاف القصير خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام: "لدينا أكثر من 20 منطقة معتمدة للاستثمار الداجني على مستوى الجمهورية، كما أن قطاع الزراعة يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة ".

وقال القصير: "كنا نروي بالغمر، ولكن بدأنا نزرع على مصاطب لتقليل استخدام المياه وتعظيم الإنتاجية وتقليل استخدام الأسمدة، فضلاً عن أن مشروع تبطين الترع تصرف عليه الدولة ملايين لحماية الترع واستخدامها في الري لتعزيز موارد الري".

وذكر القصير أننا لأول مرة أصبح لدينا حصر برؤوس الماشية ونوعيتها وتوزيعها في المحافظات لتحديد احتياجاتها من الأعلاف والقوافل البيطرية والرعاية لرسم سياسة الاستيراد، وكل هذا لم يكن موجودا من قبل.