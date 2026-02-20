إعلان

مدير أوقاف الجيزة يشيد بانضباط أحد الأئمة ويقرر تكريمه

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:46 م 20/02/2026

أشاد الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، بأداء الشيخ عبدالسميع محمد أمين، إمام وخطيب مسجد (خاتم المرسلين) بالعمرانية الغربية، التابع لإدارة أوقاف جنوب الجيزة.

جاء ذلك أثناء مرور مدير المديرية لمتابعة صلاتي العشاء والتراويح، حيث أثنى على انضباط الإمام والتزامه بأداء عمله، وحُسن أدائه للصلاة، وحرصه على القيام بدوره الدعوي على الوجه الأكمل، بما يعكس التزام أئمة الأوقاف برسالتهم في خدمة بيوت الله.

وأكد مدير المديرية أنه سيتم تكريم الإمام بمقر المديرية عقب انتهاء شهر رمضان المبارك؛ تقديرًا لتميزه وانضباطه، وتحفيزًا لجميع الأئمة على بذل المزيد من الجهد في أداء رسالتهم الدعوية.

أنشطة أوقاف الجيزة أوقاف الجيزة شهر رمضان المبارك الشيخ سيد عمارة الشيخ عبدالسميع محمد أمين

