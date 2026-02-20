كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، عن حصول معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على شهادة الاعتماد والنجاح من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لإتمام مشروع التوأمة المعملية مع معهد "فريدريش لوفلر" الألماني، وذلك في مجال تشخيص والسيطرة على مرض "الجلاندرز" في الخيول.

وقالت الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، أن تلك الخطوة تأتي في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير المعامل البحثية ورفع كفاءتها لتضاهي المستويات العالمية، يعزز من قدرة مصر على حماية ثروتها من الخيول العربية الأصيلة وفتح آفاق أوسع للتصدير الدولي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتوطين أحدث التكنولوجيات التشخيصية ضمن استراتيجية المركز.

وأضافت الدكتورة سماح عيد، أن تلك الخطوة تؤكد ريادة المؤسسات البحثية المصرية على المستوى الدولي، معربة عن اعتزازها بهذا التقدير الدولي، ونجاح الجهود لاحياء ومد مشروع التوأمة خلال عام 2025.

وأوضحت "عيد" أن أنشطة مشروع التوأمة، والتي تمت بنجاح خلال عام 2025، قد شملت رفع كفاءة معامل تشخيص الخيول واعتماد اختبارات الفحص المعملي لمرض الجلاندرز من المجلس الوطني / إيجاك طبقا للأيزو 17025 وتم كذلك اجتياز معامل المعهد 4 اختبارات كفاءة دولية لمرض الجلاندرز وإيفاد باحثين في مهام علمية للاطلاع على التقنيات الحديثة بالمعهد المرجعي الفيدرالي FLI بألمانيا.

وتابعت: تم أيضا تنظيم ورش عمل للتوعية بأمراض الفصيلة الخيلية بالإضافة إلى نشر الأوراق البحثية دوليًا، نهاية باستقبال خبراء FLI للاطلاع على قدرات التشخيص ومنظومة الفحص بمعامل المعهد ونجاح معامل المعهد في اجتياز هذا التقييم الميداني للمعامل.

وأكدت سماح عيد، على ان نجاح المعهد في رفع كفاءة الفحوصات المعملية لتشخيص مرض الجباندرز وتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي المتبعة عالمياً من خلال نجاح هذا المشروع يعد ركيزة هامة لزيادة الثقة في القدرات التشخيصية الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي في هذا المجال.

ويذكر أنه قد وردت الشهادة الرسمية بنجاح مشروع التوأمة بتوقيع المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، "إيمانويل سوبيران"، تقديرًا للجهود المبذولة والنتائج المتميزة التي حققها الفريق البحثي المصري بالتعاون مع نظيره الألماني.

