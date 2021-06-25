معهد الفلك: زلزال شمال العريش بقوة 5.5 ريختر

(مصراوي):

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الرصد سجلت اليوم الجمعة، هزة أرضية في شرق تركيا، على بعد 1096 كم شمال شرق العريش.

وأضاف المعهد في بيان له، أن بيانات الهزة كانت كالتالي: تاريخ الحدوث الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري، في تمام الساعة 8:24 دقيقة، مساء بالتوقيت المحلي بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 19.5 كم.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.​