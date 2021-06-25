معهد الفلك: زلزال شمال العريش بقوة 5.5 ريختر
(مصراوي):
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الرصد سجلت اليوم الجمعة، هزة أرضية في شرق تركيا، على بعد 1096 كم شمال شرق العريش.
وأضاف المعهد في بيان له، أن بيانات الهزة كانت كالتالي: تاريخ الحدوث الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري، في تمام الساعة 8:24 دقيقة، مساء بالتوقيت المحلي بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 19.5 كم.
هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
الخبر التالى:شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان