وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان مسجد السلطان فرج بن برقوق بالعباسية

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الآثار: عودة القطع التي تم ضبطها بفرنسا إلى مصر خلال أيام (صور)

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد السلطان "فرج بن برقوق" وذلك بعد أدائهما صلاة الجمعة.

واستمع الوزير والمحافظ، لشرح تفصيلي عن عراقة وتاريخ مسجد السلطان "فرج بن برقوق"، ,تفقدا قبة المسجد التاريخية، وأشادا بحضارة وعظمة تاريخ مصر العريق.

و أكد وزير الأوقاف أن المسجد طراز معماري فريد، وأن الدولة المصرية تمتلك كنوزًا تراثية وحضارية لا نظير لها، وتهتم بعمارة بيوت الله عز وجل- سواء بالمساجد الجديدة أم بالمساجد الأثرية، مشيرا إلى أنه اليوم تم افتتاح 8 مساجد، ليصل عدد الافتتاحات خلال 10 أشهر 1503 مسجد، بواقع مسجد كل 5 أيام، مؤكدًا عناية الوزارة البالغة بالمساجد التاريخية والأثرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

ومساجد افتتاحات اليوم هي:

مديرية أوقاف سوهاج:

1. مسجد الشرف – نجع أبو عياش- جرجا.

2. مسجد أبو ضيف نزلة القاضي - طهطا.

مديرية أوقاف أسيوط:

3. مسجد آل منطلب - بني رافع – منفلوط وزارة الأوقاف.

4. مسجد بني هاشم – قرية باقور – أبو تيج.

5. مسجد عباد الرحمن – السوالم البحرية - أبنوب.

مديرية أوقاف الإسماعيلية:

6. مسجد التوحيد – عزبة فريد بدران – التل الكبير.

مديرية أوقاف القليوبية:

7. مسجد زمزم – العبور الجديدة – منطقة الجيش.

مديرية أوقاف القاهرة:

8. مسجد الشرقاوي – التجمع الخامس.