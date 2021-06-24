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"عملاق المنمنمات".. جوجل يحتفل بذكرى الفنان الجزائري محمد راسم

06:10 م الخميس 24 يونيو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

احتفل محرك البحث جوجل، اليوك الخميس، بذكرى ميلاد الرسام الجزائري الراحل محمد راسم، الذي يعده البعض من محيي فن المنمنمات المعني بالزخرفة، والذي يلقب بـ"عملاق المنمنمات".

ووضع "جوجل" على وجهة صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهم ممسك بريشته، في إطار لوحة مرسومة على الطريقة المنمنمات.

جدير بالذكر، أن محمد راسم ولد في 24 يونيو عام 1869، في حي القصبة بالعاصمة الجزائرية، الجزائر، لعائلة عريقة لها باع في الفن التشكيلي.​

جوجل محمد راسم الرسام الجزائري محمد راسم محرك البحث جوجل

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