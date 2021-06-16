بسعر السوق.. الحكومة تشتري أملاك الكويتيين بمثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

وقع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عقد بيع رضائي بين محافظة القاهرة ومجموعة الملاك الكويتيين بمثلث ماسبيرو، تقوم بموجبه الدولة متمثلة في محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بشراء الأرض الخاصة بالملاك الكويتيين ودفع مبلغ يمثل القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض، على أن تقوم محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بالبدء فورًا من خلال الشركات المتخصصة لدى هيئة المجتمعات العمرانية باستكمال تطوير مثلث ماسبيرو كما هو في المخطط المعتمد بما يسهم بشكل إيجابي في التطوير المنشود بالمنطقة.

وبذلك تكون محافظة القاهرة ووزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) قد أنهت التعاملات مع جميع كبار الملاك في المنطقة، وفقًا لرؤية التخطيط ومقتضيات القانون والإجراءات المتبعة في مناطق إعادة التخطيط.

وأكد محافظ القاهرة، على أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية جميع المعاملات المالية بشكل ودي توافقي يراعي مصالح جميع الأطراف كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في التعامل داخل مصر خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بدولة الكويت الشقيقة.

شهد حفل التوقيع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وخالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم وفض المنازعات، وخالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.