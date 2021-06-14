هل حددت التعليم توزيعات وعدد أسئلة الثانوية العامة؟.. شوقي يجيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ورد شوقي على سؤال أحد أولياء الأمور عبر جروب "محبي الدكتور طارق شوقي" على الواتس آب:

- مساء الخير دكتور طارق على إحدى القنوات، خرج أستاذ يعلن هذه التوزيعة وأنا أشك فيها تمامًا، ولكن مع الأسف أحدث بلبلة بين الطلاب، لأن القناة استضافت أكثر من مداخلة معه، فهم يرون فيها مصداقية؟، ياليت نقطع الشك باليقين في هذه النقطة".

- ليرد وزير التعليم،: "لا صحة لهذه الأرقام على الإطلاق، وليس هذا عدد الأسئلة، ولا توزيعها، مع احترامي للمعلم الجليل، وأنا لم أشاهد الحلقة، وبالتالي لا أريد نقد المعلم، وإنما أوضح الحقيقة أن هذه اجتهادات وليست قرارات".