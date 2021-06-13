كيف تغيرت خريطة الأسواق العشوائية في القاهرة خلال ٧ سنوات؟

بعد قرارات القضاء.. أول تعليق من مكتشف قضية شقة الزمالك- مغارة علي

كتب- محمد نصار:

على مدار 7 سنوات مضت حاولت محافظة القاهرة التخلص من الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية جديدة بدلا منها.

برؤية القيادة السياسية انطلقت حملة كبرى للقضاء نهائيا على الأسواق العشوائية التي تشكل بؤرا عشوائية تهدد مخطط إنماء وتطوير العاصمة.

التونسي

احد أشهر هذه الأسواق هو سوق التونسي بعزبة النصر بحي البساتين والذي شهد أعمال تطوير كبرى تتناسب مع تاريخه الطويل، حيث يتردد عليه الآلاف من سكان العاصمة والمحافظات المجاورة.

سوق التونسي مقام على مساحة أكثر من 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية وتم إنشاء 5 مبان كمرحلة أولى وسيتم نقل 5 أسواق عشوائية شمال المجزر الآلي بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي إليها بتكلفة 205 ملايين جنيه تقريبا.

أما المرحلة الثانية تقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى للاستفادة من هذه المساحة ويتم خلال المرحلة الثانية نقل 4 أسواق هي: الأثاث المستعمل، سوق أسفل كوبري التونسي، سوق التونسي، وسوق الموبيليا، وتم خلال عملية التطوير مراعاة توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة وتوافر كافتريات للباعة والمترددين على السوق.

ويضم السوق 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلاً سيضمهم سوق الخردة.

ويراقب السوق كاملا بالكاميرات ومحاط بسور خارجي لتأمينه،كما يوجد بالسوق 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

يضم السوق الجديد نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية.

داير الناحية

طالت يد التطوير سوقا شعبيا ارتبط به مواطني حي الزاوية الحمراء لسنوات وسنوات إنه سوق داير الناحية.

يستهدف تطويره القضاء نهائيا على أحد الأسواق العشوائية وتحويله إلى سويقات حضارية بها وسائل الحماية المدنية والاشتراطات الأمنية كما يتوافر بها الوسائل الوقائية والاحترازية.

ويتم تطوير سوق داير الناحية من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية على أحدث طراز.

ويتكون السوق من ١٣٦ باكية مقسمة على النحو التالي:

٢٢ باكية مساحة ( 3م × 2م ).

١١٤ باكية مساحة ( 2.5 × 2 ).

ويشمل السوق عدة أنشطة تجارية متنوعة ( أسماك - طيور - خضروات - فاكهة - أدوات منزلية).

الزاوية الجديد

في إطار توجه الدولة لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفي إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق تم إنشاء سوق الزاوية الحمراء الجديد على مساحة ٢٢٧٥ م ٢ وبلغت تكلفة إنشائه ٧ ملايين جنيه وهو مكون من طابقين، ومزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعي ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق.

مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد ٢٠٩ باكيات ومتوسط مساحة الباكية ٤.٥ م٢ وبه ٥ مكاتب إدارية و٥ دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوي الطابق الأرضي على عدد ٩٩ باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثاني ١١٠ محلات للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة.

المواردي

في إطار الجهود المبذولة لإعادة المظهر الحضاري لحي السيدة زينب، عكفت أجهزة محافظة القاهرة على تطوير سوق المواردي بتكلفة 10 ملايين جنيه.

شملت أعمال التطوير نقل مسار شبكة المرافق (مياه - صرف - كهرباء) خارج أرض المشروع وكذلك رفع كفاءة 109 محلات ورفع كفاءة دورات المياه والسلالم والممرات ورفع كفاءة ساحة الانتظار المرتبطة بالسوق وتحويلها إلى ساحة إلكترونية لخدمة المترددين على السوق حيث إنه لن يسمح بانتظار السيارات داخل السوق.

الخميس بالمطرية

وضعت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والأوقاف نهاية لكابوس أليم وسبب لعقود طويلة تكدسات مرورية وإشغالات شوهت المظهر الحضاري للحي.

وتم إزالة سوق الخميس نهائيا دون رجعة ويتم حاليا نقل الباعة الجائلين إلى سوق المطرية الجديد، كما تم حتى الآن تسليم 600 باكية.