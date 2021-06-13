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لا تتحدثوا عن قرية.. جبالي لـ"النواب": جدول النواب مزدحم

11:32 ص الأحد 13 يونيو 2021
لا تتحدثوا عن قرية.. جبالي لـ"النواب": جدول النواب مزدحم

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس لديه ازدحام شديد في برنامج العمل هذا الأسبوع نظرًا لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، النواب، بالدخول في الموضوع مباشرة موضحًا أن مكبر الصوت سينقطع تلقائيا عن المتحدث بعد انتهاء الوقت المحدد.

وأضاف: "أرجو الدخول في الموضوع مباشرة، لدينا جدول أعمال ثقيل جدا، أرجو التركيز لمصلحة المتحدث، ولا تتحدثوا على مشكلة قرية أو مدينة أو مركز".​

حنفي جبالي مجلس النواب الموازنة العامة للدولة التنمية الاقتصادية

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