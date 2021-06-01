برئاسة العناني.. الهيئة المصرية للتنشيط السياحي تناقش آليات ومقترحات الترويج السياحي

كتب- مصراوي:

ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وجاء من بين الموضوعات التي تم مناقشتها أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بوزارة السياحة والآثار، وتلك الخاصة بالوزارات والمحافظات المختلفة، لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لبحث إمكانية الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أهمية وجود أجندة موحدة لكل الأحداث والفعاليات في مصر.

وبحث الاجتماع إمكانية تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات المهمة على مدار العام في عدد من المحافظات السياحية المختلفة؛ للاستفادة من مردودها في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية والوزارات والجهات المعنية؛ منها أحداث ومهرجانات رياضية وثقافية وفنية وغيرها.

ولفت العناني إلى بعض الأحداث والفعاليات التي سوف تنظمها الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ مثل احتفالية موكب افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح قصر محمد علي بشبرا.

وتم إطلاع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الإعلامية التي يقوم بإعدادها أحد التحالفات الدولية التي تعاقدت معها الوزارة في يناير الماضي.

وأوضح العناني أنه من المقرر أن ينتهي هذا التحالف من إعداد هذه الاستراتيجية بحد أقصى شهرين؛ ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاث سنوات قبل بداية خريف هذا العام، وتهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر؛ لجذب المزيد من السائحين إليها.

واستعرض الاجتماع المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر؛ لا سيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة وبالهيئة، كما تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالمعارض السياحية التي شاركت بها الهيئة خلال الفترة الماضية؛ والتي من بينها معارض تم المشاركة بها بشكل افتراضي.

وناقش الاجتماع إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذه الأسواق؛ للترويج للمقصد المصري بها، مع التوصية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة ممثلة في الهيئة وممثلي القطاع السياحي الخاص لوضع خطة مشتركة للترويج السياحي لمصر في الأسواق السياحية المختلفة ووضع أولويات كل سوق وفقًا لحجم وأهمية هذه الأسواق بالنسبة إلى السياحة المصرية.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن أهمية الاستفادة بصورة أكبر من مشاركة مصر فى إكسبو دبي ٢٠٢٠ للترويج للسياحة المصرية، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر ٢٠٢١ وسيستمر لمدة 6 أشهر؛ حيث أشار الوزير إلى زيارته لموقع المعرض وتفقد الجناح المصري المشارك به خلال وجوده بزيارة دبي لحضور ملتقى السوق العربي للسياحة والسفر، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من المعرض خُصص لإلقاء الضوء على السياحة والآثار في مصر.

تم إطلاع أعضاء المجلس على آخر مستجدات ما تم عرضه في مجلس الإدارة السابق في ما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري.