"الصحة": 3 شروط لممارسة الرياضة بشكل آمن رغم جائحة كورونا

10:41 م السبت 08 مايو 2021
"الصحة": 3 شروط لممارسة الرياضة بشكل آمن رغم جائحة كورونا

الكمامة

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، مدى صحة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.

كما ذكرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدى تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، على النحو التالي:

- ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل القدرة على التنفس بلا مشقة.

- يمكن أن يتسبب العرق في بلل الكمامة بسرعة ما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

- الإجراء الوقائي المهم أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد دائمًا عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.
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الرياضة وزارة الصحة فيروس كورونا فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي

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