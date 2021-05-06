مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي



كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة: "حافظ على مكتسبات المرأة وأعطانا المزيد من المكتسبات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: "الآن لا يوجد سقف للحلم، وسعيدة بالتعديلات الدستورية التي كرست الحقوق السياسية للمرأة، والمجلس يسعى دائما لإعطاء المرأة حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي".



وأشارت مرسي، إلى إن المرأة تواجدت على الأرض وقت الأزمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهذا حق من حقوق الإنسان، مشيدة بتمثيل المرأة المصرية في المجالس النيابية، قائلة: "وصل لما يقرب من 28٪ فى مجلس النواب، ونتمني يصل 50%"، مضيفة: "نتواجد في كل محافظات مصر، وأقول للنائبات، شرفتوا مصر والقيادة السياسية تفخر بالمرأة وبدورها"، موضحة أن المجلس شكل غرفة عمليات لمتابعة أحوال واحتياجات المرأة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.