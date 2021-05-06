غلق المحال خلال ساعات.. بدء تطبيق قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا.. اليوم

10:54 ص الخميس 06 مايو 2021
غلق المحال خلال ساعات.. بدء تطبيق قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا.. اليوم

غلق المحال التجارية

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتم تطبيق هذه القرارات الجديدة، بداية من اليوم الخميس الموافق 6 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وذلك لمدة أسبوعين.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- تكون مواعيد غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، للحد بصورة كبيرة من التزاحم فيها.

2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

3- تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام، وخلالها غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

4-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، خلال هذه المرحلة.

6- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.

مواعيد غلق المحال اجراءات كورونا فيروس كورونا مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

الخبر التالى:

القصير يبحث مع وزير الثروة الحيوانية السوداني سبل التعاون والاستزراع السمكي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيان جديد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا