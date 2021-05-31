اختتام فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3)

الأعلى في أفريقيا.. تركيب أول قطع زجاجية لواجهة البرج الأيقوني بالعاصمة

كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3) والذي نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلى للفكرة التي بني عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافي والأوضاع التكتيكية للقوات ثم عملية لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية حيث قامت عناصر القفز الحر بالعمل كعناصر استطلاع وتأمين منطقة الإبرار، كما قامت القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنفيذ الاقتحامات الرأسية والأرضية والإغارات على مراكز القيادة واقتحام المباني وتفتيشها والقضاء على العناصر الإرهابية، كما نفذت عناصر المظلات المصرية والإماراتية "قفزة صداقة" على هامش التدريب تعبيرًا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتضمنت المراحل السابقة إستخدام أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية فى التعامل مع الجماعات الإرهابية والقتال فى المناطق السكنية وتأمين الأهداف الحيوية وكذا أساليب مكافحة العبوات الناسفة بإستخدام أحدث الوسائل والإمكانيات الحديثة.

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

حضر ختام الفعاليات الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية، واللواء ركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية الإماراتية، وقائد قوات الصاعقة وقائد قوات المظلات وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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