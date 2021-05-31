شعراوي ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية للمنطقة الاستثمارية ببنها

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال التطوير والتشجير ورصف وإنارة الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وكذلك الطرق الداخلية بها والتي بلغت تكلفتها حوالي 20 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الحكومة على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية المتكاملة التي تساهم في نجاح عملية التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

شارك في الجولة الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.