Masrawy logo white

شعراوي ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية للمنطقة الاستثمارية ببنها

02:44 م الإثنين 31 مايو 2021
شعراوي ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية للمنطقة الاستثمارية ببنها

محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال التطوير والتشجير ورصف وإنارة الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وكذلك الطرق الداخلية بها والتي بلغت تكلفتها حوالي 20 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الحكومة على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية المتكاملة التي تساهم في نجاح عملية التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

شارك في الجولة الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محمود شعراوي تطوير ورصف الطرق المنطقة الاستثمارية

الخبر التالى:

الإهمال يؤدي لفقدان البصر.. رئيس "علمية كورونا" يحذر من الفطر الأسود

كورونا.. لحظة بلحظة

1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا