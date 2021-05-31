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تصل 43 والذروة بعد قليل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11:50 ص الإثنين 31 مايو 2021
تصل 43 والذروة بعد قليل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تتعرض بداية من اليوم لموجة شديدة الحرارة، بسبب وجود منخفض جوي حرارة قادم من الصحراء الغربية ويمتد تأثيره على جميع المناطق.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحري تصل لـ39 درجة، و43 على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، و30 دجرة على السواحل الشمالية.

وتابع: "هذه الموجة الحارة ستكون سريعة، حيث سرعان ما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب المناطق بداية من الغد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات".

وأكد أن حالة الطقس خلال فترات الليل ستكون لطيفة إلى معتدل على أغلب المناطق، لافتًا إلى أن أكثر وقت تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة من الظهر وحتى الـ4 عصرا، لذلك ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأوضح أن نسبة الرطوبة ضعيفة جدا رغم ارتفاع الحرارة والتي تتراوح بين 50 إلى 55%.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض جوي درجات الحرارة

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