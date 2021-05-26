القابضة للمياه: تكليف لجنة لتسيير أعمال فرع الشركة بدمياط

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارا بتكليف لجنة مشكلة من الشركة القابضة، لتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وأضاف رسلان، في بيان اليوم، أنه سيتم تكليف اللجنة بإدارة الشركة لحين انتهاء الجهات المختصة من التحقيقات الجارية مع رئيس شركة دمياط.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ ٣ مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

جاء في ذلك في بيان لهيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء.