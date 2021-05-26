طارق شوقي يحسم موقف التعبير والقصة من امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موقف القصة والتعبير في امتحانات الثانوية العامة.

ورد شوقي في تصريحات، على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" في ضوء ان الامتحانات تعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد"، مؤكدا أن القصة مقررة كفن أدبي يدرسها الطالب، والامتحان سوف يكون نص أدبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وفيما يتعلق بالتعبير، أكد وزير التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات وضع نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كي تلائم طبيعة اسئلة الاختيار من متعدد ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

وأكد شوقي، أن القصة والتعبير لم يتم إلغائهما كما يشيع البعض وإنما وضعنا أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة.