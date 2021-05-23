يجوز زيادتها.. القوى العاملة: السعودية تحدد أقصى ساعات العمل الإضافية للعامل خلال العام

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن المملكة العربية السعودية، حددت أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام ويجوز زيادتها بموافقة العامل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوي العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات.

وقال وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، في تقريره للوزير، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حددت أن أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام يبلغ 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل.

وأضافت الوزارة، أنه يتم احتساب أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات مضافاً إليها 50 % من الأجر الأساسي وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل، ووفقاً للقرار الوزاري رقم 178743.

وقال الملحق العمالي، إن المملكة اشترطت ألا يبقي العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة فى اليوم الواحد، ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.