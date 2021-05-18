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مجلس الشيوخ يثمن مبادرة السيسي بتخصيص 500 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

04:29 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مجلس الشيوخ يثمن مبادرة السيسي بتخصيص 500 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- نشأت علي:

اعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وأكد مجلس الشيوخ أن تلك المبادرة هي استمرار لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وعبر مجلس الشيوخ عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف في دعم القضايا العربية.​

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ إعادة إعمار غزة القدس فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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