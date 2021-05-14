أحدث مدن المجتمعات العمرانية.. كيف أصبحت مشروعات حدائق العاصمة؟ - فيديو وصور

كتب- محمد عبدالناصر:

مدينة حدائق العاصمة، من أحدث مدن هيئة المجتمعات العمرانية، وتقع شرق مدينة بدر، وقريبة جدا لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها في المدينة هو مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية والذي يتضمن قرابة الـ9 آلاف وحدة.

وتستهدف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة داخل حدائق العاصمة بعد انفصالها عن مدينة بدر وأصبحت مدينة مستقلة، بعد أن أنشأت بقرار جمهوري رقم 645 لسنة 2020.

وتضم المدينة عدد من المشروعات السكنية، وهما عبارة عن شقق الإسكان الاجتماعي ضمن النموذج الـ90 مترا والـ75 مترا، وشقق سكن مصر، وكذلك شقق الإسكان المتوسط.

وبحسب المخطط الاستراتيجي المبدئي للمدينة الذي حصل عليها مصراوي، تصل مساحة المدينة لـ 33.8 ألف فدان، تتكون المرحلة العاجلة من 2350 فدان على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن 26.97 ألف وحدة إسكان اجتماعي 90 مترا، بجانب تنفيذ 2520 وحدة 75 مترا عبارة عن غرفتين وصالة.

أما المرحلة الثانية وفقا للمخطط سيتم تنفيذ عمارات إسكان اجتماعي نموذج 3 غرف وصاله بعدد 26496 وحدة، بجانب عمارات إسكان متوسط بواقع 4704 وحدة، ومشروع سكن مصر بعدد16 ألف و800 وحدة.

تقع مدينة حدائق العاصمة شرق مدينة بدر القائمة، يحدها من الغرب الطريق الإقليمي ومن الشرق طريق القاهرة - السويس من كيلو 56 إلى كيلو 75 ويحدها شمالًا خط سكة حديد "عين شمس – السويس".

ويبلغ حجم السكان المستهدف 2.6 مليون نسمة، حيث يضم المخطط العام للمدينة مناطق إسكان متنوعة الكثافة، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومناطق لوجيستية ومشروعات.

مشروع الإسكان الاجتماعي المتواجد في المدينة بعدد 26 ألف وحدة سكنية، يقع ضمن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي وتجاوزت نسبة الإنجاز لـ80% للوحدات الـ90 مترا، كما يتم تنفيذ 2520 وحدة ضمن النموذج الـ75 مترا، وتجاوزت نسبة الإنجاز 25%.