إعلان

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

02:38 م 24/02/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.94% عند مستوى 50390 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 32.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.64% عند مستوى 50870 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

أقرا أيضا:

رئيس البورصة: بدء تداول العقود الآجلة من 1 مارس المقبل

بورصة مصر تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيبها دوليا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة أسهم البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المسلسلات علّمتنا وربّتنا".. ياسر جلال: الفن عمره ما شغلنا عن الدين أو
دراما و تليفزيون

"المسلسلات علّمتنا وربّتنا".. ياسر جلال: الفن عمره ما شغلنا عن الدين أو
"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
رياضة محلية

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
بدلًا من المحافظات.. إسناد صيانة كوبري أكتوبر لهيئة الطرق والكباري
أخبار مصر

بدلًا من المحافظات.. إسناد صيانة كوبري أكتوبر لهيئة الطرق والكباري
الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان