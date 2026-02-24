ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.