غلق الحدائق ومنع التجمعات.. العاصمة تعلن الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالأحياء ومديريات الخدمات، وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن (١٥٤٩٦ - ١١٤)، والأرقام (23901236 - 23907147 - 23912136)، للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في حملاتها اليومية على المقاهي لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي مع توقيع العقوبات على المخالفين.