الإسكان: حملات موسعة بالمدن الجديدة لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا"

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة واصلت حملاتها بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، خلال انعقادها الأخير، والتي كان ضمن قراراتها، غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرها من المحال والمنشآت من الساعة الـ٩ مساء وحتى الساعة الـ٦ صباحاً، واستمرار العمل بالقرار حتى يوم ٢١ مايو الجاري، وذلك للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الجزار، أن الحملات الأخيرة شملت مدن (القاهرة الجديدة - بدر - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - الشروق – 15 مايو- العاشر من رمضان) وغيرها من المدن، مؤكداً استكمال الحملات لحين اجتياز فترة ذروة الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك للمساهمة في تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وفى ذات السياق، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار الحملات اليومية بمعاونة الجهات الأمنية لتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ حملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر للمحال المخالفة للمواعيد المقررة للغلق، والتي تم تنفيذها في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب المحال التجارية، بالالتزام بالمواعيد تفادياً لفرض الغرامات والمخالفات وحرصا على السلامة العامة للمواطنين.

وصرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بشن حملة ليلية في حضور الشرطة ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز، على المحال والمولات الموجودة بأحياء المدينة للتأكد من الغلق في الموعد المحدد، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المحال والمنشآت المخالفة وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات، مؤكداً استمرار الحملات والمتابعة ورصد المخالفين أولاً بأول.

وشدد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي في المواعيد المقررة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم شن حملة بالتجمع الأول بقيادة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، وبالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن ورجال الشرطة، وتنفيذ حملات أخرى بالتجمع الخامس بقيادة المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم خلال الحملات تحرير محاضر بجميع المخالفات بالمحال والمولات غير الملتزمة بقرارات الدولة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على مسئولي إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز، أن يتم غلق جميع المحال التجارية وما يماثلها المنوط غلقها بقرار رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع قسم شرطة مدينة بدر، لافتاً إلى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر مخالفة لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة مسائية بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في

المواعيد المحددة ورصد المخالفين في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة شملت ( المحاور الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بالمدينة - المولات التجارية - مناطق خدمات.

وأكد المهندس عادل النجار، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حسم، مع استمرار المتابعه والرصد لمنع المخالفات.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار الحملات يوميا، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن أيام عيد الفطر ستشهد تكثيف الحملات الصباحية والمسائية بما يسهم فى العمل على منع التجمعات.