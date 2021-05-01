"الهجرة" تستقبل البطل المصري أحمد شعبان

كتب - أسامة علي:

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد شعبان، المواطن المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذي كان قد ساهم في إلقاء القبض على مجرم هارب من العدالة الأمريكية واحتفت وسائل الإعلام الأمريكية بعمله البطولي.

وبحسب بيان صحفي، رحبت وزيرة الدولة للهجرة، بالبطل المصري أحمد شعبان وأعربت عن فخرها به موجهة حديثها له قائلة: "أنت محب ومخلص جدا لوطنك ونموذج مشرف للرجولة المصرية في الخارج".

كما وجهت مكرم كل التحية إلى شعبان بسبب زرع حب الجيش المصري في أولاده، موضحة أنه دائما يروي بطولات الجيش المصري لنجليه في أمريكا ويحافظ على هويتهما المصرية والعادات والتقاليد قائلة: "إنه لم يدخر جهدا في المشاركة في المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي) وسارع في انضمام نجليه طارق وزين لها والمشاركة في معسكراتها التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة ويل سبرنج".

وتبادلت وزيرة الهجرة الحديث مع نجلي شعبان عن مدى حبهما لمصر ومعرفتهما بتاريخها وببطولات القوات المسلحة المصرية، علاوة على التقاطهما صور تذكارية مع سيادتها، حيث أكد الطفلان طارق وزين على انتمائهما لمصر وحبهما لجيشها وحضارته العريقة.

وقام أحمد شعبان ونجليه بزيارة للمتحف الجوي وهي الزيارة التي نظمتها وزارة الهجرة، حيث استمعوا فيها إلى شرح مكونات المتحف ومنطقة المعرض المفتوح وبه ٢٧ طائرة حربية حقيقية كصقور صامتة متراصة بعزة وأصالة تتباهى بدخولها الخدمة فى القوات الجوية المصرية وبمستخدميها من الطيارين والمهندسين والفنيين المصريين الذين استخدموها على أقصى قدرة وأطول مدة بصورة فاقت خيال صانعيها فصنعوا بها البطولات وأدخلوا عليها التعديلات.

كما تضمنت الجولة مشاهدة فيلم "درع وسيف" عن حرب أكتوبر ٧٣ المجيدة بكل تفاصيلها والنصر العظيم، وفيلم آخر عن أسطول الطائرات الحربية المصرية الحديثة وعمليات مكافحة الإرهاب الجارية الآن، علاوة على إذاعة لقطات لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وهي تتحدث عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وهدفها الرئيسي في مواجهة حرب طمس الهوية وإشعال الحماس الوطني في نفوس أبنائنا بالخارج، وأيضا عرض فيلم قصير عن المواطن أحمد شعبان واحتفاء الإعلام الأمريكي به.

من جهته، أعرب أحمد شعبان عن فرحته بلقاء وزيرة الهجرة وبتواجده حاليًا في مصر هو وأسرته، معربا عن اعتزازه بتاريخ وطنه وبكل ما شاهده في المتحف من تجهيزات وتاريخ القوات الجوية المصرية والتي تدعو للفخر دائما، مشيرًا إلى أنه هو وأولاده سيكونون خط دفاع عن الدولة المصرية بالخارج ضد ما يتم الترويج له من شائعات.

كما عبر شعبان عن فخره بكونه مصريا، وبما تقوم به الدولة المصرية في شتى المجالات وما يقوم به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من جهود لتعريف العالم بعظمة الدولة المصرية وهو ما يلمسه في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعاملاته، وأضاف: "لدينا أيضا خير جنود الأرض، ولابد أن نساعد بلدنا لتكون الأفضل"، موضحا أنه تعلم من الجيش المصري الشجاعة وعدم الخوف والتماسك وأن يقوم بدوره على أكمل وجه.

وفي نفس السياق، نظمت وزارة الهجرة زيارة لـ "شعبان" ونجليه إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حيث انبهروا بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف الذي نال صدى عالميا واسعا عقب احتفالية موكب المومياوات الملكية التي جرت مطلع أبريل الماضي.