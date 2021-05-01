شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

12:36 م السبت 01 مايو 2021
شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية بقداسة تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيًا للإخوة المسيحين في مصر والعالم أن تعاد عليهم هذه المناسبات السعيدة بكل خير وأمان.

وأعرب الإمام الأكبر، عن اعتزاز الأزهر بهذه العَلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين في تجسيد حقيقي للأخوة الإنسانية، وأن هذه الأخوة ستظل دائمًا الرباط المتين الذي يشتد به الوطن ويقوى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات.

وفي نهاية الاتصال، توجَّه فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس بالدعاء إلى الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء.

أحمد الطيب البابا تواضروس شيخ الأزهر عيد القيامة

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