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كورونا في 24 ساعة| أسباب ارتفاع الإصابات و"3 مصائب" يسببها الفيروس

07:00 ص الخميس 08 أبريل 2021
كورونا في 24 ساعة| أسباب ارتفاع الإصابات و"3 مصائب" يسببها الفيروس

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157450 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
دراسة جديدة: هذا اللقاح يوفر الحماية ضد كورونا لمدة 6 أشهر
كورونا اليوم: "3 مصائب" قد يسببها للفيروس.. و4 أعراض جديدة
7 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في الشرقية
محافظ المنيا يصدر كتابًا دوريًا لمواجهة "كورونا"
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الهند تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا والخبراء يحذرون من الأسابيع القادمة
فرنسا تبدأ إنتاج لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لكورونا
رغم التطعيم.. خبراء يحذرون من ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكورونا
الصحة العالمية: المجتمع الدولي يبحث منح مصر فرصة إنتاج لقاح كورونا
غدا.. وزيرة الصحة تستعرض مستجدات" كورونا" في مؤتمر صحفي
الانتهاء من تطعيم 1983 مواطنًا بلقاح كورونا في دمياط
تركيا تسجل عددًا قياسيًا في وفيات كورونا اليومية
إيطاليا توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص فوق 60 عامًا
محلل سياسي: جائحة كورونا كشفت عن غياب العدالة في توزيع المواد الطبية بين الدول
تونس تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا
إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل في حالات كورونا
قطر تعود لفرض إجراءات الإغلاق لمواجهة الكورونا
عبدالمنعم سعيد: مؤتمر "حقوق الإنسان في ظل كورونا" يتناول تأثير الفيروس على دول العالم
بريطانيا تفرض قيودًا على أسترازينيكا ووكالة الأدوية الأوروبية والصحة العالمية تؤيدان اللقاح

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا في 24 ساعة

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كورونا.. لحظة بلحظة

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  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

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    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

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