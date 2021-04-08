كورونا في 24 ساعة| أسباب ارتفاع الإصابات و"3 مصائب" يسببها الفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157450 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

دراسة جديدة: هذا اللقاح يوفر الحماية ضد كورونا لمدة 6 أشهر

كورونا اليوم: "3 مصائب" قد يسببها للفيروس.. و4 أعراض جديدة

7 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في الشرقية

محافظ المنيا يصدر كتابًا دوريًا لمواجهة "كورونا"

قفزة أبريل.. لماذا ارتفعت إصابات كورونا في مصر؟

الهند تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا والخبراء يحذرون من الأسابيع القادمة

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رغم التطعيم.. خبراء يحذرون من ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكورونا

الصحة العالمية: المجتمع الدولي يبحث منح مصر فرصة إنتاج لقاح كورونا

غدا.. وزيرة الصحة تستعرض مستجدات" كورونا" في مؤتمر صحفي

الانتهاء من تطعيم 1983 مواطنًا بلقاح كورونا في دمياط

تركيا تسجل عددًا قياسيًا في وفيات كورونا اليومية

إيطاليا توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص فوق 60 عامًا

محلل سياسي: جائحة كورونا كشفت عن غياب العدالة في توزيع المواد الطبية بين الدول

تونس تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل في حالات كورونا

قطر تعود لفرض إجراءات الإغلاق لمواجهة الكورونا

عبدالمنعم سعيد: مؤتمر "حقوق الإنسان في ظل كورونا" يتناول تأثير الفيروس على دول العالم

بريطانيا تفرض قيودًا على أسترازينيكا ووكالة الأدوية الأوروبية والصحة العالمية تؤيدان اللقاح​