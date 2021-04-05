12 يوما مهلة أخيرة.. موعد سداد أقساط المتظلمين على نتيجة شقق سكن لكل المصريين

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كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من مدة قبول طلبات التظلم على نتائج المرحلة الأولى من شقق سكن لكل المصريين يوم 18 أبريل الجاري بعد أن تم فتح باب التقديم يوم 28 مارس الماضي.

وتساءل عدد من الحاجزين عن موعد سداد الأقساط الربع سنوية التي بدأت المنطلق عليهم الشروط، بجانب موعد إعلان نتيجة تقديم طلب التظلم لمن لم تظهر نتائجهم حتى الآن.

أولا.. بالنسبة لسداد الأقساط الربع سنوية، يتم سدادها قبل نهاية شهر مايو المقبل بشرط أن يتم قبول طلب التظلم، وتصل الأقساط الربع سنوية الشقق الإسكان الاجتماعي لـ2100 جنيه للشقق 75 مترا و 2600 للشقق الـ90 مترا.

ثانيا.. موعد ظهور النتيجة:

وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يتم دراسة طلب التظلم المرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة على الفور أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

وبلغ عدد من لهم حق في التظلم لـ89 ألف حاجز عير منطبقين لشروط التقديم، ولذلك تم إتاحة فرصة لهم تقديم طلب تظلم، وفي الأيام الأولى تقدم ما يقرب من 40 ألف متقدم كاب تظلم.

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