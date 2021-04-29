الصحة تكشف مواعيد تلقي لقاح كورونا خلال عطلة عيد العمال والقيامة وشم النسيم
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان مواعيد تلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خلال عطلة عيد العمال، وعيد القيامة، ويوم شم النسيم.
وأضافت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه يمكن التوجه إلى مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عطلة عيد العمال، وعيد القيامة، ويوم شم النسيم، من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً، لتلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بالفيروس، وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتابعت وزارة الصحة: لحجز اللقاح إلكترونيًا يرجى زيارة الموقع: www.egcovac.mohp.gov.eg
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.
الخبر التالى:نقيب المحامين يمد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
225528
عدد المصابين
-
169308
عدد المتعافين
-
13219
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
150189056
عدد المصابين
-
127725334
عدد المتعافين
-
3162701
عدد الوفيات
إعلان