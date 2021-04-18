المقاولون العرب تنشر صور رفع الكمر المعدني بمشروع كوبري السلام

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، صور عملية رفع الكمر المعدني، مساء أمس بمشروع كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، حيث يبلغ طول بعض الكمر ٦٠ مترا، ويصل الوزن إلى ١٢٥ طنا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد أمس أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، والتي تتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق والمنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، وكذا متابعة التقدم في سير وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير للطريق الدائري، باعتباره شريانا مروريا حيويا يربط محافظات القاهرة الكبرى، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين، والقضاء على كافة الاختناقات المرورية، وذلك في إطار ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لأعمال التوسعات، وجودة التنفيذ، مع مراعاة صرف التعويضات الملائمة لأصحاب العقارات والمنشآت، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للعاملين في مواقع العمل.