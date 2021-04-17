اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

03:00 ص السبت 17 أبريل 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم السبت، بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، فيينا، ميونخ، ميلانو، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، اديس ابابا، الخرطوم، برلين، أبوظبي، موسكو)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

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